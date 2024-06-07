هل عرض بن أفليك وجينيفر لوبيز “منزل الزوجية” للبيع؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وسط شائعات كثيرة، تحوم حول الزوجين الأشهر في هوليوود حالياً: الممثلة الأميركية جينيفر لوبيز، والممثل الأميركي بن أفليك.. عرض «Zillow» أحد أهم مواقع بيع المنازل في الولايات المتحدة «منزل الزوجية»، الخاص بهما، للبيع.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، فإن الموقع أضاف صوراً تخص منزل الزوجين في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، ورغم أنه لم يمضِ سوى عامٍ واحدٍ على شرائه، حيث اشترياه بمبلغ 60 مليون دولار، في مايو من العام الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن الصور الجديدة تضمنت العديد من اللقطات، التي تُظهر الديكور الداخلي للمنزل الفخم، وأنها أضيفت في الخامس من يونيو الحالي.

ولم يخرج أيٌّ من الزوجين للتعليق على الأمر، رغم انتشار الخبر بشكلٍ كبير.

واشترت لوبيز (54 ​​عاماً)، وأفليك (51 عاماً)، المنزل الذي تبلغ مساحته 43 ألف قدم مربعة نقداً، بعد 10 أشهر من عقد قرانهما في لاس فيغاس.

ويحتوي المنزل الضخم، المبني حديثًا، على 17 غرفة نوم، و30 حمامًا، وموقف يتسع لـ80 مركبة، إلى جانب أنه مزودٌ بـ«مجمع رياضي داخلي فريد من نوعه»، وبه ملعب كرة سلة، وصالة ألعاب رياضية، وحلبة ملاكمة، كما توجد فيه منطقة جلوس خارجية، ومسبح من دون حافة، وأراضٍ واسعة.

إضافةً إلى ذلك، مُنح النجمان الخصوصية المطلقة في هذا العقار، الذي تبلغ مساحته ستة أفدنة، من خلال وجود مداخل لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الشوارع الخاصة، والمحاطة بالأسوار.

وشوهدت جينيفر لوبيز، مؤخراً، وهي تتسوق مع صديقة لها في بيفرلي هيلز، دون أفليك، فيما تزعم العديد من المصادر أن الأخير يقيم في منزل منفصل عن زوجته، كما أنه في المرات القليلة، التي ظهر فيها، لم يكن يرتدي خاتم زواجه.

وقال مصدر مقربٌ من النجمين، لموقع الصفحة السادسة الخاص بأخبار المشاهير، إن لوبيز وأفليك «في صفحتين مختلفتين تماماً»، واصفاً ما يحدث بينهما بأن مرحلة شهر العسل انتهت.

وأضاف المصدر، وقتها، أن «نجم (Good Will Hunting) لا يتفق مع أسلوب حياة جينيفر»، مشيراً إلى أن أفليك يشعر بأنها «منهكة» بسبب الزواج، وبدأ ينسحب من حياتهما المشتركة.

ولم يتطرق الزوجان، علناً، إلى شائعات الانفصال، واستمرا في الظهور بين الحين والآخر معاً في بعض المناسبات الخاصة، إذ وجدا معاً في مباراة لكرة السلة لابن بن أفليك، وكذلك في حفل تخرج ابنته.

وعلى صعيدٍ آخر، أرسلت النجمة الأميركية رسالةً مبطنة، الأسبوع الماضي، عندما قالت في بيانٍ لها، تعليقاً على تصدر فيلمها الأخير «أطلس» قائمة الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس: «مرحبًا بالجميع، لقد اكتشفت للتو بعض الأخبار الرائعة، وكل ذلك بفضلكم!! (أطلس) يحتل المركز الأول عالميًا مرة أخرى هذا الأسبوع».

وأضافت جينيفر، في بيانها، أن هناك الكثير من السلبية في العالم الآن، مطالبةً الجميع بعدم ترك أصوات البعض تطغى على أن هناك الكثير من الحب.