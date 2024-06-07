كارا ديليفين تحتفل بعامين على علاقتها بحبيبتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، بمرور عامين على علاقتها بحبيبتها ومواطنتها المغنية والموسيقية مينكيه.

وقالت في “إنستغرام” تعليقاً على صور جمعت الثنائي: “سنتان ساحرتان معك والكثير من الصور لنا ونحن نقبّل بعضنا أمام الأشياء”.

وأضافت في منشور آخر: “أنا محظوظة جدًا لأنني وجدت الشخص المثالي لمشاركتي في حلو الحياة ومرّها”.

وتابعت: “كانت هذه السنتان الماضيتان حافلتين بالحياة. الكثير من التغيير والنمو والألم، والأهم من ذلك هو أنني وجدت الحب، وأنا محظوظة جدًا لأنني وجدت الشخص المثالي لمشاركتي في أعالي الحياة وانخفاضاتها. لا أستطيع تخيّل الحياة من دونك”.

وأردفت بقولها: “قضيت وقتًا طويلًا في البحث عن شريكتي في المغامرات، ولم أكن أدرك أنها ستكون شخصًا درست معه في المدرسة (وكان لديها انجذاب صغير تجاهي). هنا نحن نحتفل بالمزيد من السنين كما نحن. سعيدة جدًا لأننا اتخذنا هذا القرار”.

وتمّ الكشف عن علاقة ديليفين ومينكيه للمرّة الأولى في حزيران (يونيو) 2022 بعد رصدهما وهما يتبادلان القبل في إيطاليا.