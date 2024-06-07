شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة ترقص مع جميلة عوض فى حفل زفافها على أنغام تعالى أدلعك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة هنا شيحة فيديو لها وهى ترقص برفقة الفنانة جميلة عوض من حفل زفافها الذى أقيم أمس بالقلعة على المونتير أحمد حافظ، على أنغام أغنية "تعالى أدلعك" لبهاء سلطان.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور الحفل منهم النجمة منى زكي، منة شلبي، لبلبة، إيمي سمير غانم، حلا شيحة وشقيقتها، نيللي كريم، نجلاء بدر، الفنانة شيرين، فضلا عن: مصطفى قمر، وأحمد سعد، أحمد فهمي، أحمد حلمي، وحسن الرداد، كريم فهمي وزوجته، عمرو دياب، أحمد عز، وغيرهم من الفنانين.

جميلة عوض من عائلة فنية كبيرة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، ولفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

وحققت جميلة عوض نجاحات كثيرة فى السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل تحت السيطرة، فيلم هيبتا، فيلم من 30 سنة، فيلم لف ودوران، مسلسل جريمة شغف، مسلسل لا تطفئ الشمس، فيلم سبع البرمبة، فيلم الضيف، فيلم بنات ثانوي، مسلسل إلا أنا، فيلم عروستي، ، مسلسل حرب أهلية، فيلم المحكمة.

أما المونتير الكبير أحمد حافظ استطاع أن يحقق عدة نجاحات مؤخراً فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال، فيلم كيرة والجن، مسلسل تحت الوصاية، فيلم ان شاء الله ولد، وفيلم ليلة قمر 14، فيلم العارف، فيلم فوي فوي فوي، مسلسل هجمة مرتدة، فيلم الفيل الازرق 2، ولهذا النجاح فقد تم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight، وهو نجل المهندس محمود حافظ الذى كان يعمل مديراً لأستوديوهات الأهرام كما أنه من أهم المونتيرين فى الوسط الفني.

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة حكاية "ما تيجي نشوف" الذي عرض في أكتوبر الماضي وهي الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب" وعرضت فى 10 حلقة، وشارك في بطولتها أيضا كل من: نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.



هنا شيحة من حفل زفاف أحمد حافظ وجميلة عوض



هنا شيحة وشقيقتها ولبلبة