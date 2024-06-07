شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة فى كل تفاصيلها.. 10 صور جديدة من فوتوسيشن زفاف جميلة عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة جميلة عوض، فى أبهى وأجمل صورة لها وذلك خلال جلسة التصوير الخاصة بتجهيزات زفافها على المونتير أحمد حافظ، وأيضا فستان الحفل وبعض الإكسسوارات التي تزينت بها أثناء الفرح.



جميلة عوض

واحتفل المخرج عادل عوض بزفاف ابنته الفنانة جميلة عوض داخل القلعة، وحرص عادل عوض على الرقص مع ابنته على أغنية "جميلة" للهضبة عمرو دياب، فيما قامت جميلة عوض بتقبيل رأسه فى نهاية الأغنية.



جميلة عوض بفستان الزفاف

ورقص العروسان جميلة عوض وأحمد حافظ، على أغاني مصطفى قمر الذي قام بغناء بعض أغانيه القديمة والجديدة منها أغنية "الليلة دوب" وشاركهم الرقص عدد كبير من الفنانين وأيضا رقصهم مع على أغنية أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده" وأغنية آبو "3 دقات" وأيضا أغنية "واحدة واحدة" لمحمد حماقي، في الحفل الذي أقيم مساء الخميس في قلعة صلاح الدين بالقاهرة.



جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ

وحرص على الحضور كل من الهضبة عمرو دياب والفنان مصطفى قمر، واللذان أحيا حفل الزفاف بتقديم بعض أغنياتهما، كما حضرت الفنانة نجلاء بدر والفنان خالد الصاوي.

جميلة عوض من عائلة فنية كبيرة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، ولفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.



النجمة جميلة عوض قبل لزفاف

وحققت جميلة عوض نجاحات كثيرة فى السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل تحت السيطرة، فيلم هيبتا، فيلم من 30 سنة، فيلم لف ودوران، مسلسل جريمة شغف، مسلسل لا تطفئ الشمس، فيلم سبع البرمبة، فيلم الضيف، فيلم بنات ثانوي، مسلسل إلا أنا، فيلم عروستي، ، مسلسل حرب أهلية، فيلم المحكمة.



جميلة عوض تستعرض فستان زفافها قبل الحفل



فستان زفاف جميلة عوض



