شكرا لقرائتكم خبر عن إيه اليوم الحلو ده.. رقص آسر ياسين وعمرو يوسف ومحمد فراج فى فرح جميلة عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عدد من نجوم الفن منهم النجمة يسرا وغادة عادل ونيللى كريم وعمرو يوسف وآسر ياسين ومحمد فراج وآخرون، وهم يرقصون على أغانى أحمد سعد ومصطفى قمر ومحمد حماقى، خلال حفل زفاف الفنانة الشابة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ.

وقدم مصطفى قمر بعض أغانيه القديمة والجديدة منها أغنية "الليلة دوب" الذي رقص عليها الفنانون، وأيضا رقصهم مع العروسين على أغنية أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده" وأغنية أبو "3 دقات" وأيضا أغنية "واحدة واحدة" لـ محمد حماقى، فى الحفل الذى أقيم مساء الخميس، فى قلعة صلاح الدين بالقاهرة.



رقص العروسين مع أحمد سعد

واحتفل المخرج عادل عوض بزفاف ابنته الفنانة جميلة عوض داخل القلعة، وحرص عادل عوض على الرقص مع ابنته على أغنية "جميلة" للهضبة عمرو دياب، فيما قامت جميلة عوض بتقبيل رأسه فى نهاية الأغنية.

وحرص على الحضور كل من الهضبة عمرو دياب والفنان مصطفى قمر، اللذين قدما بعض أغانيهما، كما حضرت الفنانة نجلاء بدر والفنان خالد الصاوي.



رقص الفنانين على أغنية آبو 3 دقات