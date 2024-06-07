شكرا لقرائتكم خبر عن صحابها شالوها.. كواليس جديدة لـ جميلة عوض خلال تجهيزها للزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "يوم زفافك يا صديقتى هو أسعد أيامى وما أحلى أن أراك مزينة بأجمل الألوان يا عروسة" كلمات مأثورة لكنها تنطبق على صديقات الفنانة الشابة جميلة عوض، اللاتي حرصن على مرافقة صديقتهن العروس وتزينها وتجميلها بل و"شيلها" احتفالا بها قبل حفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، وظهر ذلك فى صور نشرتها صديقات العروس، اللاتى ظهرن وهن يحملن صديقتهن المقربة فرحا بها ودخولها عش الزوجية.



صديقات جميلة عوض

واحتفل المخرج عادل عوض بزفاف ابنته الفنانة جميلة عوض داخل القلعة، وحرص عادل عوض على الرقص مع ابنته على أغنية "جميلة" للهضبة عمرو دياب، فيما قامت جميلة عوض بتقبيل رأسه فى نهاية الأغنية.



تجهيز جميلة عوض لحفل الزفاف

ورقص العروسان جميلة عوض وأحمد حافظ، على أغاني مصطفى قمر الذي قام بغناء بعض أغانيه القديمة والجديدة منها أغنية "الليلة دوب" وشاركهم الرقص عدد كبير من الفنانين وأيضا رقصهم مع على أغنية أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده" وأغنية آبو "3 دقات" وأيضا أغنية "واحدة واحدة" لمحمد حماقي، في الحفل الذي أقيم مساء الخميس في قلعة صلاح الدين بالقاهرة.

كما حرص على الحضور كل من الهضبة عمرو دياب والفنان مصطفى قمر، واللذان أحيا حفل الزفاف بتقديم بعض أغنياتهما، كما حضرت الفنانة نجلاء بدر والفنان خالد الصاوى.



استعداد جميلة عوض لحفل زفافها

جميلة عوض من عائلة فنية كبيرة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، ولفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

وحققت جميلة عوض نجاحات كثيرة فى السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل تحت السيطرة، فيلم هيبتا، فيلم من 30 سنة، فيلم لف ودوران، مسلسل جريمة شغف، مسلسل لا تطفئ الشمس، فيلم سبع البرمبة، فيلم الضيف، فيلم بنات ثانوي، مسلسل إلا أنا، فيلم عروستي، مسلسل حرب أهلية، فيلم المحكمة.



جميلة عوض