بكلمات مؤثرة وصور من أرشيف الذكريات.. شريهان تهنئ جميلة عوض بزفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت النجمة الكبيرة شريهان على تهنئة الفنانة جميلة عوض بحفل زفافها، ووجهت لها كلمات مؤثرة كما أعادت نشر عبر حسابها الرسمي على موقع "X" صورًا من أرشيف الذكريات، جمعتها بجميلة ووالدها المخرج عادل عوض ووالدتها الفنانة راندا.

وكتبت شريهان "في قلبي أنتي يا چميلة أكثر من كونك چميلة، وكيف أعبر عن فرحتي في ليلة زفاف جميلة عادل محمد عوض، حَبيبَتي والتي ولدت في أجمل أيام عمري وأصبحت أجمل عروس چميلة عوض، واليوم ستتزوج ابنة قلبي چميلة مِن مَن أحب واختار واطمئن له قلبها المحترم الجميل أحمد حافظ".

وتابعت "ابنة حبيبتي، وصديقي وأخي وعشرة عُمري وأيامي الجميلة عادل عوض وأجمل أسرة فنية آل عوض وعاطف عوض وأتذكر وكأنه أمس أو أول أمس، ولدت حَبِيبَتي بعد تصوير فيلم (العقرب) وكان من إخراج والدها المخرج السينمائي المُبدع عادل عوض، ثم كبرت أمام عيني أثناء تحضير وتصوير فيلم (كريستال) إخراج أيضا والدها المخرج السينمائي عادل عوض وتصميم الاستعراضات العظيم صديقي وأخي عم چميلة دكتور عاطف عوض".

وأضافت شريهان "وأتذكر عندما جاءت وهي طفلة صغيرة جميلة مع والدها ووالدتها راندا حبيبتي وصديقتي الغالية أثناء تصوير الفزورة الثلاثين والأخيرة من (فوازير حاجات ومحتاجات) في مبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو وكان عمرها تقريباً عامين، ثم أوقفت التصوير وحملتها ونسيت الخطوات وكل شيء، وطلبت من مخرج العمل الأستاذ جمال عبدالحميد ومصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض أن أحملها في الاستعراض واحتضنتها وصورت بها الاستعراض، واليوم أصبحت أجمل عروسة تشبه القمر ونصفها الآخر الرائع المونتير المحترم أحمد حافظ".

وعن المونتير أحمد حافظ، قالت شريهان "تعرفت على أحمد حافظ المحترم المبدع وتعاملت معه في مسرحية (كوكو شانيل) ثم في إعلان ... منذ عامين، وما أجمله فنان وإنسان، أخلاق واحترام وموهبة، فنان راقي نقي محترم ومُبدع مصري في مهنته يصعب منافسته".

وكتبت "والحقيقة مهما كتبت وحكيت لن تستطيع الكلمات أن تصف سعادتي بفرحة قلب راندا والدة جميلة وعادل، علاء وعاطف عوض، ولن يكون كافياً في حب واحترام والدها عادل عوض وعمها عاطف عوض لأنهم ليسوا فقط مجرد زملاء دراسة، أو عمل فني، بل هم جزء مهم وكبير وعظيم مني، ويعنوا لي الكثير في الحياة والفن والعمل وعشرة عمري والأيام الطيبة الجميلة، جزء جميل من حياة شريهان، جزء مبدع عظيم ومحترم في تاريخي".

جدير بالذكر أن جميلة عوض وأحمد حافظ احتفلا بزفافهما أمس الخميس 6 يونيو 2024، في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: عمرو دياب، يسرا، أحمد سعد، حلا شيحة، نجلاء بدر، درة، ميرفت أمين، عمرو يوسف، آسر ياسين، منى زكي، منة شلبي.