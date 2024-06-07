بعد غيابه عن الملاعب.. الحلفاوي يعلق على مشاركة الشناوي بمباراة بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على مشاركة حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي مع منتخب مصر بمباراة بوركينا فاسو، وذلك في ظهوره الأول بعد غياب عن الملاعب والمشاركة بالمباريات.

ونشر الحلفاوي، صورة الشناوي، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "حمد الله على السلامة يا شناوي.. نورت الملعب".

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم على نظيره بوركينا فاسو في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات بالعلامة الكاملة، بينما توقف منتخب بوركينا فاسو عند المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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