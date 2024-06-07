أول تعليق من جميلة عوض على رسالة شريهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علقت الفنانة جميلة عوض على تهنئة النجمة الكبيرة شريهان لها بمناسبة زفافها الذي أقيم مساء أمس الخميس على المونتير أحمد حافظ.

وأعادت جميلة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام نشر تهنئة شريهان، والتي كتبت فيها "في قلبي انتي يا جميلة أكثر من كونك جميلة.. يا رب اسعدهم"، وعلقت العروس "اكتر حاجة كان نفسي فيها تبقي معايا".

كانت شريهان كتبت رسائل مؤثرة لـ جميلة وأسرة آل عوض، عبر حسابها على x، مصحوبة بصور من أرشيف الذكريات، قالت فيها: "في قلبي أنتي يا چميلة أكثر من كونك چميلة، وكيف أعبر عن فرحتي في ليلة زفاف جميلة عادل محمد عوض، حَبيبَتي والتي ولدت في أجمل أيام عمري وأصبحت أجمل عروس چميلة عوض، واليوم ستتزوج ابنة قلبي چميلة مِن مَن أحب واختار واطمئن له قلبها المحترم الجميل أحمد حافظ".

جدير بالذكر أن جميلة عوض وأحمد حافظ احتفلا بزفافهما أمس الخميس 6 يونيو 2024، في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: عمرو دياب، يسرا، أحمد سعد، حلا شيحة، نجلاء بدر، درة، ميرفت أمين، عمرو يوسف، آسر ياسين، منى زكي، منة شلبي، هنا شيحة.