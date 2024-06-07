نجوم "اللعب مع العيال" يروجون للفيلم قبل طرحه في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص فريق عمل فيلم "اللعب مع العيال" على الترويج له، قبل طرحه في دور العرض السينمائي، ضمن موسم عيد الأضحى 2024.

ونشرت الجهة المنتجة للفيلم فيديو، ضم مجموعة من أبطال الفيلم، وبينهم: الفنان باسم سمرة، قائلا "أتمنى إنكم تستمتعوا معانا بفيلم اللعب مع العيال هيتعرض في العيد الكبير"، وظهر الفنان مصطفى غريب يجري وخلفه مجموعة من الأطفال، وقال "استنونا في الخليج فيلم اللعب مع العيال في العيد الكبير"، وعلق الفنان حجاج عبدالعظيم "اتفرجوا على اللعب مع العيال قريب جدا".

كما ظهر الفنانة دينا محسن (ويزو) قائلة "أظن دي حاجات كافية جدا إنكم تتفرجوا على الفيلم"، ووجهت الفنانة أسماء جلال رسالتها للجمهور "هنستناكم تتفرجوا على فيلم اللعب مع العيال".

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم.