"تعالى أدلعك".. هنا شيحة تتحدى جميلة عوض في الرقص بحفل زفافها (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا وفيديو من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض الذي أقيم مساء أمس الخميس بالقلعة.

ونشرت هنا، الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام،وعلقت: "لقد ربطوا العقدة".

وظهرت هنا شيحة في الفيديو وهي تتحدى جميلة عوض في الرقص على أنغام أغنية "تعالى أدلعك" للمطرب بهاء سلطان.

وحضرت هنا شيحة حفل زفاف جميلة عوض بصحبة شقيقتيها حلا ورشا شيحة.

واحتفلت جميلة عوض بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بالقلعة بحضور كوكبة من نجوم الفن.

وتعاونت "جميلة" مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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