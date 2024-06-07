حلا شيحة تثير الجدل بسبب صورتها مع أحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أثارت النجمة حلا شيحة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لها مع المطرب أحمد سعد، من حفل زفاف الفنانة الشابة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، الذي أقيم أمس الخميس في قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور كوكبة من نجوم الفن.

حلا أعادت نشر الصورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، والتي ظهرت خلالها إلى جوار سعد، ويمسك كل منهما يد الآخر.

الصورة صاحبها تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض هل تعيش حلا قصة حب مع أحمد سعد؟، وهل ستشهد الأيام المُقبلة الإعلان عن ارتباطهما؟، الأمر الذي لم يؤكده أو ينفيه أيا منهما حتى الآن.

حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "امبراطورية ميم" مع النجم خالد النبوي، عن نص أدبي كتبه الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، إخراج محمد سلامة، بطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، هاجر السراج، ليلى عز العرب.