نرمين الفقي تستعرض رشاقتها على أغنية تامر حسني (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها وجمهورها مقطع فيديو لها استعرضت فيه جمالها ورشاقتها على نغمات أغنية "هرمون السعادة" للمطرب تامر حسني.

ونشرت نرمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير والسعادة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمراية حبيبتي ما شاء الله" ، "ربنا يسعد قلبك ويكفيكِ شر العيون" ، "بطل الأجيال كلها" ، "القمر" ، "جميلة وأنيقة" ، "عسل" ، "قمر نازل علينا من السماء" ، "برنسيسة".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي كان مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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