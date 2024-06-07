وفاة الناقد الفني نادر عدلي .. وكتاب ونقاد السينما تنعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الناقد الفني نادر عدلي عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وأعلن خبر وفاته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

وجاء في بيان النعي الصادر من الجمعية: "فقدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الناقد السينمائي الكبير نادر عدلي".

وتابع البيان: "كان نادر عدلي عضو الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية لسنوات منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي حتي عام 2013 كما تولي رئاسة مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011 وكان باصراره الكبير صاحب الفضل في إقامة هذه الدورة التي عقدت في ظروف غاية في الصعوبة".

كما ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات وتم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الاربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين وتم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي .

وأصدر مجموعة من الكتب والدراسات عن المخرج فطين عبد الوهاب وسينما نجيب محفوظ وكمال الشيخ، كما شارك في لجان التحكيم في مهرجانات جمعية الفيلم والمركز الكاثوليكي للسينما.

وشارك نادر عدلي في تغطية ومتابعة مهرجانات دمشق وقرطاج ودبي وأبوظبي وعدد من المهرجانات الدولية وجميع المهرجانات المحلية في القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ .

وأختتم البيان: "كان يكتب مقالا أسبوعيا في مجلة نصف الدنيا وجريدة الأهرام، كما كتب مقالاته في نشرة نادي القاهرة للسينما، واحتفل نادر عدلي منذ أيام بعيد ميلاده الحادي والسبعين، رحم الله الفقيد بواسع رحمته".