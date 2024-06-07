وصلة رقص لـ منى زكي وجميلة عوض على أغنية عمرو دياب بحفل زفافها (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة منى زكي ترقص مع الفنانة جميلة عوض في حفل زفافها الذي أقيم أمس الخميس بالقلعة.

وظهرت منى زكي وهي تمسك بـ"مروحة ورق" بيدها بسبب حرارة الجو أثناء رقصها مع "جميلة" في حفل زفافها على نغمات أغنية "اللوك الجديد" للنجم عمرو دياب.

واحتفلت جميلة عوض بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بالقلعة بحضور كوكبة من نجوم الفن.

وتعاونت "جميلة" مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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