مي عمر تتدرب على فنون القتال بسبب "الغربان" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو، أثناء تدريبها على حركات قتالية واستخدام السيف، لتتمكن من أداء مشاهدها في فيلم الغربان.

وعلقت مي "أهارا ملكة الغربان.. لا تخافوا ولكن احذروا".

فيلم "الغربان" تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي وتحديدا عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، العمل من بطولة: عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج ياسين حسن.

كانت مي عمر شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" والذي عُرض على قناة MBC مصر، تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في الكتابة مهاب طارق، بطولة: كمال أبو رية، أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة.