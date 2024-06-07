شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يقدم افتتاح المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية الـ46 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الكاتب الصحفى والمخرج المسرحى جمال عبد الناصر حفل افتتاح المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية الـ46، والمقام غدا السبت 8 يونيو على مسرح السامر بالعجوزة، بحضور عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسمر الوزير رئيس الإدارة العامة للمسرح، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ويخرج الحفل المخرج الكبير سعيد المنسى.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة لقصورالثقافة تعريف مختصر للمخرج المسرحى والكاتب الصحفى جمال عبد الناصر كتب فيه : جمال عبد الناصر كاتب صحفي وناقد فني بجريدة الخليج 365، وعمل بالصحافة منذ عام 2000، وحاصل على ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية من كلية دار العلوم، ودارس للإعلام فى كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصل علي منحة وزارة الثقافة في التمثيل والإخراج بمركز الإبداع الفني "الدفعة الأولى" مع المخرج خالد جلال، وأخرج من قبل نحو 18 عرضا مسرحيا منها "بنك القلق" لتوفيق الحكيم التي قدمت على مسرح الشباب من إنتاج البيت الفني للمسرح، و"حكاية طرابلسية" إنتاج مصري ليبي مشترك، وصدر له ثلاثة كتب هي : "المتمردة" عن الفنانة إلهام شاهين و"الأستاذ" عن الفنان محمد صبحي، وكتاب عن الفنان صلاح عبد الله، وحاليا هو رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان القومي للمسرح المصري، ورئيس اللجنة الإعلامية لأكثرمن مهرجان دولي أبرزهم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، كما ترأس المركز الإعلامي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.



بوست الصفحة الرسمية للهيئة العامة لقصور الثقافة

جدير بالذكر أن المهرجان الختامي يشارك به 26 عرضا مسرحيا تم اختيارها من قِبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة، من إجمالي 116 عرضا هذا الموسم، وخلال الموسم المسرحي حرصت إدارة المسرح بالهيئة على مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، من خلال منتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تنفيذا لمبدأ العدالة الثقافية، كما حرصت الإدارة على أن تمثل الأقاليم المسرحية كافة بالمهرجان الختامي ورأت أن يكون معيار التصعيد للمهرجان الختامي هو تصعيد العروض التي حصلت على 75 درجة وأكثر وأن هذه الدرجة تحقق مبدأ التمثيل بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم وكذلك ارتفاع المستوى الفني للعروض.