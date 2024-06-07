شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب والناقد الفنى نادر عدلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناقد الفنى أحمد سعد الدين وفاة الكاتب والناقد الفنى نادر عدلى، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "غادرنا منذ قليل الناقد الكبير والصديق العزيز نادر عدلى، ربنا يرحمه برحمته".

وكان آخر ظهور للناقد الفنى نادر عدلى خلال حضوره حفل افتتاح الدورة الـ 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما، الذى أقيم العام الماضى، وكرمه الأب بطرس دانيال رئيس المركز ومنحه جائزة الإبداع الفنى.