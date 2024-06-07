شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية كتاب ونقاد السينما تنعى الناقد نادر عدلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الناقد السينمائى الكبير نادر عدلى، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو إقامة العزاء حتى الآن.

وكان آخر ظهور للناقد الفنى نادر عدلى خلال حضوره حفل افتتاح الدورة الـ71 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، الذى أقيم العام الماضى، وكرمه الأب بطرس دانيال رئيس المركز ومنحه جائزة الإبداع الفنى.

الناقد نادر عدلى عضو الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية لسنوات منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي حتي عام 2013 كما تولي رئاسة مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011 وكان بإصراره الكبير صاحب الفضل في إقامة هذه الدورة التي عقدت في ظروف غاية في الصعوبة.

كما ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات وتم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الاربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين وتم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي.

أصدر نادر عدلى مجموعة من الكتب والدراسات عن المخرج فطين عبد الوهاب وسينما نجيب محفوظ وكمال الشيخ، كما شارك في لجان التحكيم في مهرجانات جمعية الفيلم والمركز الكاثوليكي للسينما، وشارك نادر عدلي في تغطية ومتابعة مهرجانات دمشق وقرطاج ودبي وأبوظبي وعدد من المهرجانات الدولية وجميع المهرجانات المحلية في القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ.