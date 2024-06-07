شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل عن مسلسل الوصفة السحرية لـ فاطمة مصطفى: قريب من الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة شيرى عادل عن انتظارها مسلسل الوصفة السحرية بصورة كبيرة، ومن المقرر عرضه بداية من غد السبت، قائلة فى تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: "المسلسل يعرض بعد موسم رمضان، وهو ما يجعل قطاع كبير من الجمهور مترقب له بصورة كبيرة، والبرومو نجح في خطف الأنظار بصورة كبيرة".

وأضافت شيرى عادل "المسلسل اجتماعى وسيشعر الجمهور بأنه قريب منهم فى أحداثه، ومتحمسة لعرضه خاصة أن كل فريق العمل بذل أقصى ما لديه".

يشارك فى بطولة مسلسل الوصفة السحرية كلاً من: شيرى عادل، بسمة داوود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" حول العلاقات الزوجية والمشاكل التي تواجة المقبلين على الزواج وكذلك التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج، وذلك من خلال مجموعة من السيدات الذين يقطنون داخل كومبوند سكنى، ويظهر كتاب بعنوان "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" وينتشر بين سيدات الكومبوند اللاتى يقرأن الكتاب وسط إعجاب كبير منهم ومحاولة لتنفيذ ما بداخل الكتاب وذلك في إطار اجتماعى مشوق.