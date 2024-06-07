شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة نادر عدلى في العاشر من رمضان اليوم والعزاء بالمعادى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أسرة الناقد الراحل نادر عدلي، جنازته اليوم من كنيسة السيدة العذراء بالعاشر من رمضان في تمام الساعة الخامسة مساء، ويقام العزاء غداً السبت بالمعادي.

ونعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الناقد السينمائي الكبير نادر عدلي، والذى رحل عن عالمنا منذ قليل، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو إقامة العزاء حتى الآن.

وكان آخر ظهور للناقد الفنى نادر عدلى خلال حضوره حفل افتتاح الدورة الـ 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما، الذى أقيم العام الماضى، وكرمه الأب بطرس دانيال رئيس المركز ومنحه جائزة الإبداع الفنى.

الناقد نادر عدلي عضو الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية لسنوات منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي حتي عام 2013 كما تولي رئاسة مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011 وكان باصراره الكبير صاحب الفضل في إقامة هذه الدورة التي عقدت في ظروف غاية في الصعوبة

كما ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات وتم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الاربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين وتم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي.

الناقد نادر عدلي عضو الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية لسنوات منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي حتي عام 2013 كما تولي رئاسة مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011 وكان باصراره الكبير صاحب الفضل في إقامة هذه الدورة التي عقدت في ظروف غاية في الصعوبة

كما ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات وتم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الاربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين وتم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي.