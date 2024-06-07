بالفيديو- جميلة عوض تحتفل بزفافها بحضور فني حاشد… وتهنئة خاصة من شريهان

في حفل أسطوري ضخم شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، إحتفلت الممثلة المصرية جميلة عوض بزفافها على المونتير المصري أحمد حافظ، حيث أقيم الحفل في قلعة صلاح الدين بالقاهرة وسط حراسة أمنية مشدّدة منعاً لدخول الأشخاص غير المدعوّين. (http://www.instagram.com/p/C75qcLzIWzM/)

أطلت جميلة عوض في عدد كبير من مقاطع الفيديو التي إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالة ملكية راقية أثناء تجهيزاتها للحفل، حيث إرتدت فستاناً أبيضاً مميزاً من توقيع مصمم الأزياء اللبناني رامي قاضي، الذي حرص على حضور حفل الزفاف والإحتفال بـ “جميلة” من خلال رقصة رائعة جمعتهما.

جميلة “إسم على مسمى”، أطلت العروس وهي تمسك بيد والدها المخرج عادل عوض، ليسلّمها الى عريسها فبدت ساحرة ورقيقة في إطلالة حازت على إعجاب جمهورها وجميع الحاضرين في الحفل.

أحيا حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة جميلة عوض فرحتها أبرزهم عمرو دياب ، محمد حماقي، مصطفى قمر واحمد سعد.

كما حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والتمثيل أبرزهم: يسرا التي غنّت للعروسين أغنية “ثلاث دقات”، لبلبة، نيللي كريم في أول ظهور لها بعد طلاقها من لاعب الأسكواتش هشام عاشور، حلا شيحة، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، نجلاء بدر، منة شلبي التي تربطها علاقة صداقة قوية بالعروس جميلة عوض، احمد حلمي وزوجته منى زكي، المخرج عمرو سلامة وزوجته، الكاتب والسيناريست تامر حبيب، ميمي جمال، ليلى علوي، أنوشكا، شيرين رضا التي حرصت على تهنئة والدة العروس الممثلة المعتزلة راندا، خالد الصاوي، أحمد عز، عمرو يوسف، أشرف زكي وزوجته روجينا وابنتَيهما، درّة زروق وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، آسر ياسين وغيرهم.

ومن بين لقطات الحفل المميزة رقصة العروس مع والدها المخرج عادل عوض الذي لم يتمالك دموعه من الفرحة. إضافة الى رقصة مميزة جمعت “جميلة” مع الممثلة منى زكي بطريقة كوميدية أثارت إعجاب روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.

كما حرص العديد من النجوم الذي لم يتمكنوا من حضور حفل الزفاف على تهنئة “جميلة” وزوجها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي من بينهم تهنئة مميزة من الممثلة المصرية شريهان التي إسترجعت ذكرياتها الفنية مع والد جميلة واعمامها ونشرت صورة وهي تحمل جميلة بين ذراعيها عندما كانت طفلة وكتبت:” في قلبي “أنتِ” يا جميلة أكثر من كونك جميلة ..وكيف أعبّر عن فرحتي في ليلة زفاف جميلة عادل محمد عوض، حَبيبَتي والتي ولدت في أجمل أيام عمري وأصبحت أجمل عروس”.

وأضافت:” اليوم ستتزوج إبنة قلبي “جميلة” مِن مَن أحب وأختار وإطمئن له قلبها المحترم الجميل ‎أحمد حافظ”.

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نذكر أن جميلة عوض إحتفلت قبل أيام قليبلة بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ ضمن أجواء عائلية وبحضور ١٥ شخصًا فقط.

لفتت جميلة الأنظار في الوسط الفني بعد مشاركتها بسلسلة طويلة من الأعمال السينمائية والدرامية منها “تحت السيطرة”، “حرب أهلية” فيلم “المحكمة” وغيرها الكثير..

أما المونتير أحمد حافظ استطاع أن يحقق عدة نجاحات مؤخراً فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، من أبرزها فيلم “كيرة والجن”، مسلسل “تحت الوصاية”، فيلم “فوي فوي فوي”، مسلسل “هجمة مرتدة” وغيرها من الأعمال..