هنا الزاهد تخطف مخرجة “أعلى نسبة مشاهدة” لمسلسلها الجديد في رمضان ٢٠٢٥

تستعد الممثلة المصرية، هنا الزاهد، للمشاركة بأول بطولة درامية رمضانية لها، من خلال مسلسل جديد من المقرّر عرضه ضمن الموسم الرمضاني ٢٠٢٥.

وبحسب المعلومات المتداولة، يتألف المسلسل الجديد من ثلاثين حلقة، من اخراج ياسمين أحمد كامل التي حقّقت نجاحاً كبيراً خلال موسم رمضان الفائت، بمسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”.

أما الإسم النهائي لمسلسل هنا الزاهد الجديد لا يزال مجهولاً حتى اللحظة، لأن الشركة المنتجة ما زالت في مرحلة التعاقد مع باقي الممثلين المشاركين في العمل.

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على صعيد الأعمال السينمائية، تشارك هنا الزاهد في فيلم بعنوان “ري ستارت” الى جانب الفنان تامر حسني تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.