بالصور- امارة ابو ظبي كانت الشاهد الاول على زواج سارة أبي كنعان ووسام فارس

شكرت الممثلة اللبنانية، سارة أبي كنعان، دولة الإمارات على حسن المعاملة والإستقبال، معلنة أنها إحتفلت بزواجها مدنيًا على الممثل وسام فارس الشهر الفائت في أبو ظبي.

بهذه المناسبة، نشرت سارة عبر “إنستغرام” أكثر من صورة من أجواء المناسبة، وعلّقت: “تزوجنا منذ شهر في أبو ظبي وكان أجمل شيء قمنا به، للمراسم إخترنا اللغة العربية من بين ثماني لغات”.

وأضافت: “شكراً لإهتمامكم بكل تفصيل لمساندتكم لنا يوم زفافنا وشكر كبير للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وللسيدة منى الرئيسي ولدائرة القضاء في أبو ظبي على الإستقبال والمعاملة الكريمة والجميلة”.

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نذكر ان سارة ووسام أقاما حفل زفاف في لبنان منذ أيام قليلة بمباركة الكنيسة، حيث شاركهما فرحة زفافهما الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن والتمثيل في لبنان . (http://www.instagram.com/p/C7wav1isSNZ/)