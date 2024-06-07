أبرز تصريحات سامي مغاوري في برنامج كلام الناس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان سامي مغاوري، كواليس مشاركته في مسلسل البيت بيتي 2، وذلك خلال لقائه فى برنامج “كلام الناس”.

وأكد قائلًا:"تركيية المسلسل شخصيات بتظهر وتختفي، وكريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر من أحب الناس لقلبي ودمهم خفيف والمسلسل رعب، وخالد مرعي دقيق ومحكم جدا وأنا بحب ألعب الشخصية وأطلع الضحك من خلالها، وأنا مش من مدرسة اللي يقول الإفيه الأول".

خالد مرعي مخرج كبير وأخلاقه عالية

وأضاف:" العمل إخراج خالد مرعي، لا أستطيع أن أرد له طلبًا، وهو مخرج كبير ومميز وأخلاقه عالية، وعملت معاه أعمال جيدة، منها مسلسل شربات لوز بطولة يسرا، وعملت دور محمد الصناديلي، وكان تامر حبيب السيناريست، ولما بعت لي لقيت إني هقدم حلقتين ضيف شرف، فبدأت أزوم بيني وبين نفسي علشان لو رجعت في كلامي ما يتقالش أني كنت معترض".

سامي مغاوري

وأشار:" ملامح الشخصية إنه راجل متدين وعلى طول السبحة في إيده وبيقول يا رب سلم.. فأنا بدأت اشتغل على جملة يا رب سلم، وكريم ومصطفى كل شوية يقولوا لي الجملة دي، فبدأت أحس إنها عاملة تأثير".

أوجه الشبه بين محمود عبد العزيز ونجله كريم

كما كشف سامي مغاوري أوجه الشبه بين الفنان محمود عبد العزيز ونجله كريم، قائلا: محمود قامة كبيرة جدا واشتغلت معاه في مسلسل البشاير وعشنا مع بعض في المسلسل ده، وكريم فيه من روح محمود، لكن مش بيقلد ولا بيمثل زيه وهو مختلف تماما في طريقة أدائه وتمثيله، لكن الروح واحدة وخفة الدم والجين الوراثي، وكذلك حبه للتمثيل ولمهنته احترامه لزملائه الكبير والصغير وعنده حالة من التواضع والتسامح مع النفس.



واختتم سامي مغاوي قائلًا: "مبحبش أتكلم على المهرجانات اللي بيتم تكريمي فيها، من كتر ما بفتح الفيس ألاقي تكريمات، تمام أنا بفرح واتبسط، لكن فيه مبالغة شوية، وبخشى أن حد من اللي يتفرج يقول ده مهرجان من المهرجانات إياها، وتم تكريمي في الشهر اللي فات مرتين، مرة من وزارة الشباب ومرة في تطوان في المملكة المغربية".

سامي مغاوري

وكشف سامي مغاوري سبب رفضه مساعدة نجله الفنان كريم سامي مغاوري في إيجاد فرص كثيرة بالتمثيل والمشاركة في أعمال فنية.

وقال: "أبناء الفنانين مش بيتظلموا، لكن اللي بيتظلم ولاد الممثلين أو ابن ما يطلق عليه الفنان القدير اللي وصل لمرتبة إنه فنان قدير وفنان وممثل كويس وعلاقاته كويسة وهيستحي إنه يرشح ابنه، لكن ابن النجم من غير كلام لو قال ابني هيشتغل في العمل ده هيشتغل، ومحدش يزعل مني والأمثلة عندنا كتير وفيهم اللي بينجح ويكسر الدنيا والعكس".



وأضاف:" أنا من فترة لما دخلت نقابة المهن التمثيلية وكنت وكيل النقابة مبقاش عندي كريم واحد، لكن عندي 500 كريم في النقابة ومينفعش أقول شغلوا كريم على الرغم من أن هو خريج معهد ومن أوائل الخريجين وموهوب وبيعمل كل حاجة، لكن لو عملت كده مبقاش راجل أمين على النقابة والناس اللي أدتني سلطة واحترمتني ولو قلت كريم هقول 400 جنبه، لكن هو بيمشي في طريقه ويكافح شوية وكل ما يمشي خطوة بيحقق نجاح".



سامي مغاوري

محبش اتكسر قدام حد وكريم ابني محقق نجاحه بنفسه

وتابع:" محبش اتكسر قدام حد ولا حد يبقى له جميلة عليّ، وكريم واخد فرصته وكافح ومحقق نجاحه بنفسه وهيكون فخور بأبوه إنه بيحترم شغله ومهنته والنقابة".



سامي مغاوري

وشارك الفنان سامي مغاوري، مؤخرًا فى مسلسل نعمة الأفوكاتو، من بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، أروي جودة، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في النصف الأول من شهر رمضان 2024.