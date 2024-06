ردود فعل حماسية لفيلم Longlegs للنجم نيكولاس كيدج بمهرجان لوس أنجلوس

ياسر رشاد - القاهرة - شهد فيلم الرعب الجديد Longlegs للنجم العالمى، نيكولاس كيدج ردود فعل حماسية بشكل مفاجئ، وذلك فى مهرجان لوس أنجلوس السينمائي Beyond Fest.

وظهر على الشاشة شعار الفيلم الموسيقي القادم Wicked، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن هذا هو الفيلم المقرر عرضه.

ألا انه تبين أن عرض اسم الفيلم كان مجرد مزحة من قبل المهرجان، الذي كشف أن الذى سيعرض هو

وأكد نيكولاس كيدج عن الفيلم: "كان الناس يسألونني: "كيف لا يمكنك وضع وجهك على الملصق أو المقطع الدعائي للفيلم، ولكننى أخترت وضع صورة الوحش بدلا منى لجعل الأمر أكثر تشويقا".

ومن المقرر طرح الفيلم على نطاق واسع في الولايات المتحدة في 12 يوليو المقبل.

قصة الفيلم

ويدور حول عميلة مكتب التحقيقات الفيدرالي، لي هاركرالتى تم تعيينها في قضية قاتل متسلسل لم يتم حلها.

وبينما تأخذ القضية منعطفات معقدة، وتكشف عن أدلة غامضة، تكتشف هاركر علاقة شخصية بالقاتل الذي لا يرحم، ويجب عليها السباق مع الزمن لإيقافه قبل أن يحصد حياة عائلة بريئة أخرى.

أبطال الفيلم

فيلم Longlegs يقوم ببطولته كل من نيكولاس كيج، ومايكا مونرو، وأليسيا ويت.

