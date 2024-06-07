فن ومشاهير

مصطفى قمر يرقص مع جميلة عوض وأحمد حافظ في حفل زفافهما

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ياسر رشاد - القاهرة - شارك النجم مصطفى قمر عبر حسابه الانستجرام صور وفيديوهات من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ وعلق قائلا : مبروك جميلة عوض واحمد حافظ ربنا يسعدكوا وخلي بالك عليها يااحمد دي بنت اخويا يعني بنتي وحبيبة قلبي لسة شايفها زي ماشفتها اول مرة وهي عندها سنتين ربنا يحفظكوا ومبروووك ياعدول يابو العروسة ومبروك راندة الجميلة مامة العروسة بحبكوا .

مصطفى قمر وزوجته 

وأحيا النجم مصطفى قمر حفل زفافهما وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، وقدم قمر باقة من ألمع أغانية التي أشعلت حماس الحضور، ونشرت أجواء من السعادة، ومن أبرزها “السود عيونه، حبيب، منايا، لسه حبايب”، وغيرها.

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مصطفى قمر وزوجته فى حفل الزفاف 

معلومات عن جميلة عوض 

جميلة عوض من عائلة فنية كبيرة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، ولفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

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مصطفى قمر وزوجته وحسن الرداد وإيمي سمير غانم 

وحققت جميلة عوض نجاحات كثيرة فى السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل تحت السيطرة، فيلم هيبتا، فيلم من 30 سنة، فيلم لف ودوران، مسلسل جريمة شغف، مسلسل لا تطفئ الشمس، فيلم سبع البرمبة، فيلم الضيف،  فيلم بنات ثانوي، مسلسل إلا أنا، فيلم عروستي، ، مسلسل حرب أهلية، فيلم المحكمة.

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مصطفى قمر وزوجته فى حفل الزفاف 

أما المونتير الكبير أحمد حافظ استطاع أن يحقق عدة نجاحات مؤخراً فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال، فيلم كيرة والجن، مسلسل تحت الوصاية، فيلم ان شاء الله ولد،  وفيلم ليلة قمر 14، فيلم العارف،  فيلم فوي فوي فوي، مسلسل هجمة مرتدة، فيلم الفيل الازرق 2، ولهذا النجاح فقد تم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight، وهو نجل المهندس محمود حافظ الذى كان يعمل مديراً لأستوديوهات الأهرام كما أنه من أهم المونتيرين فى الوسط الفني.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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