محمد ممدوح يشارك فى عيد الأضحي بفيلمين

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك النجم محمد ممدوح في فيلمين خلال موسم موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

حيث يشارك في فيلم “ولاد رزق3” مع الندوم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، والمقرر طرحه في دور العرض الأيام المقبلة، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى .

قصة الفيلم

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال الفيلم

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.

وكان أكد المستشار تركي آل الشيخ تحضير جزء رابع من فيلم ولاد رزق بطولة النجم أحمد عز.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتاخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل اكبر ... الكوره في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير احمد عز ونجوم الفيلم ... واتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم ... احنا جاهزين هل انتوا جاهزين يا فريق الفيلم؟ اتمنى اشوفه آخر 2025.

كما يشارك محمد ممدوح فى فيلم أهل الكهف، والمقرر طرحه في دور العرض في عيد الأضحى، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

ويشارك محمد ممدوح حاليًا فى فيلم “السرب” الذي يعرض فى السينمات وحقق نجاحًا كبيرًا.

قصة السرب

ويسرد فيلم السرب بطولات القوات الجوية، بعد مقتل أكثر من 21 مصري من قبل بعض الجماعات الإرهابية، وذلك في إطار أكشن تشويقي.

أبطال السرب

السرب بطولة أحمد السقا، وآسر ياسين ودياب وهند صبري وأحمد حاتم وقصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وكريم فهمي، شريف منير، منى زكي، محمود عبد المغني، إسلام جمال، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.