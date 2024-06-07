أول ظهور لـ ياسمين رئيس بعد زواجها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها بعد زواجها.

ونشرت ياسمين، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها خلال تواجدها بالشارع.

واحتفلت ياسمين رئيس مؤخرا بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز بحضور عدد من الفنانين والأصدقاء وأهالي العروسين.

وكانت "ياسمين" قد انفصلت عن المخرج هادي الباجوري بعد زواج دام لسنوات بينهما، لتصبح هذه الزيجة الثانية لها بحياتها.

وتنتظر ياسمين رئيس طرح فيلمها "الفستان الأبيض" قريبا، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، أسماء جلال، ومن إنتاج فيلم كلينك لمحمد حفظي.