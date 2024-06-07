بعد نجاح فيلم "The Fall Guy".. "الأوسكار" تدرس إضافة قائمة "أفضل دوبلير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة الشهيرة بـ "الأوسكار" عن التفكير في إضافة قائمة "أفضل دوبلير" بحفل توزيع جوائزها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير لفيلم الأكشن والإثارة "The Fall Guy" بطولة النجم الأمريكي ريان جوسلينج وذلك وفقًا لموقع"Empire".

وقال "بيل كرامر" الرئيس التنفيذي لأكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة: " نتحدث مع أعضاء الأكاديمية بخصوص هذا الشأن، وقمنا مؤخرًا بإضافة قائمة (مديري اختيار الممثلين) وسيتم إطلاقها خلال عامين، نحن دائمًا منفتحون لتلك المناقشات".

كما كان لـ "جانيت يانج" رئيس الأكاديمية تعليقًا وصرحت: "نحن نستمع إلى أعضائنا، وأن هناك دعم قوي لهم وهناك آليات سنقوم خلالها بدفع الأمر إلى الأمام، لقد أنشأنا فروعًا عديدة على مر العقود الماضي، ونحن في تطور كبير مع التغيير الذي يحدث في صناعة السينما".

وكشفت الأكاديمية مطلع شهر فبراير الماضي عن انضمام قائمة "أفضل إنجاز لفريق عمل سينمائي" لحفل توزيع جوائزها بدءًا من عام 2026.

وحقق فيلم "The Fall Guy" نجاحًا كبيرًأ بشباك التذاكر العالمي بإيرادات بلغت 159 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 130 مليون، تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والكوميديا حول دوبلير يسعى للبحث عن بطل أحد الأفلام بعد اختفائه في ظروف غامضة، وحاز الفيلم على تقييم 7.0/10 من قبل موقع "Imdb" وسط إشادة الجمهور والنقاد بالمستوى الفني للفني وكونه ملئ بمشاهد الأكشن والإثارة.

يذكر أن ريان جوسلينج يشارك ببطولة فيلم الخيال العلمي "Project Hail Mary" المقرر عرضه بحلول عام 2026.

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