جلسة تصوير جديدة لـ هنا الزاهد لصالح مجلة "Enigma"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة "Enigma" لأول مرة، ونشرت الصفحة الرسمية للمجلة صور من جلسة التصوير عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

وخطفت "هنا" الأنظار بعدد من الإطلالات الجذابة حيث ظهرت بفستان أسود أنيق، إلى جانب فستان أبيض جذاب، وعلقت المجلة على جلسة التصوير: "استعدوا لرؤية النجمة المصري هنا الزاهد كما لم تروها من قبل، في أول ظهور لها على مجلة انجما، تتألق نجمة الشاشة الفضية المصرية في جلسة تصوير مختلفة، في مقابلتنا الحصرية، تتحدث هنا عن رحلة صعودها إلى الشهرة، وكيف بدأت بالظهور لتصبح واحدة من أكبر النجمات في العالم العربي، حيث أسرت الجماهير في جميع أنحاء المنطقة بعروضها السينمائية والتلفزيونية الفريدة، تتحدث أيضَا عن أحدث أعمالها وتشارك خططها المستقبلية".

واستكملت الصفحة تعليقها: "لأول مرة، سترى المرأة الشجاعة والجميلة وراء الشهرة والنجاح والشخصيات التي استحوذت على قلوب الكثيرين".

وعرض للفنانة هنا الزاهد مؤخرًا فيلم الكوميديا "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة الفنان هشام ماجد وذلك بموسم أفلام عيد الفطر الماضي.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال ما بين السينمائية والتلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "بضع ساعات" بطولة الفنانة مي عمر، وفيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، ومسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنان محمد الشرنوبي.

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