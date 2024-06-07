هبة كامل:"رفضت 15 مشهد في السرير بفيلم كلام الليل وهذه الفنانة قدمته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة هبة كامل ضيفة ببرنامج "القاهرة اليوم" تقديم رنا عرفة ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتحدثت "هبة" عن ابتعادها من الوسط الفني، وعن علاقتها بنجومه، إلى جانب علاقتها بوالديها وتأثيرهما عليها في بداية مشوارها الفني، إلى جانب العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بحياتها الشخصية التي كشفت عنها لأول مرة.

وعن رفضها المشاركة بأحد الأفلام قالت: "لقيت لوكيشن ترابيزة قمار وانا مش بعيب في المشهد ولا في الفيلم، وقالولي قولي الكلام وكان عادي، خلص المشهد وسألتهم فين السكريبت قالولي اتفضلي، وكان في مشاهد مش ملائمة أني أعملها، قلت لهم مش هعمل كده، وكلام الليل اللي عمل دوري نهلة الخطيب، والدور كان محتاج شخصية جريئة وأنا مش شخصية جريئة وكانوا 15 مشهد في السرير".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هبة كامل كانت بمسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض بموسم دراما رمضان 2022.

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