شكرا لقرائتكم خبر عن 2024 تبتسم لـ عمرو يوسف بأهم مواسم السينما من شقو لـ ولاد رزق 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موسم سينمائى مميز عاشه الفنان عمرو يوسف ببطولة فيلم شقو الذى حقق إيرادات كبيرة تخطت 75 مليون جنيه تصدر بها شباك التذاكر خلال موسم أفلام عيد الفطر الماضى، ولا يزال الرقم الذى حققه الفيلم مرشح للزيادة مع إقبال الجمهور على العمل.



عمرو يوسف

وهو ما حقق مكاسب كبيرة للفنان عمرو يوسف الذى أثبت نفسه كواحد من أهم نجوم جيله ممن يمتلكون استمرارية كبيرة بدأها منذ بزوغ نجمه في مسلسل الدالى في 2007 ثم العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما، حتى أتى عام 2024 الذى صار بمثابة تميمة النجاح بالنسبة لـ عمرو يوسف خاصة مع انتظاره فيلم آخر مميز هو ولاد رزق الذى يشارك ببطولته مع مجموعة من النجوم مثل أحمد عز، أحمد داوود وغيرهم من النجوم.



عمرو يوسف

وهو ما يجعل عمرو يوسف كفرس الرهان خلال أهم موسمى سينما على مدار العام، بداية من عيد الفطر وفيلم شقو وحتى عيد الأضحى بفيلم ولاد رزق لما يمتلكه الفيلم من رصيد كبير في النجاح على مستوى شباك التذاكر بجزأيه السابقين، وهو ما يجعل الفيلم مرتقب بصورة كبيرة ويراهن عليه قطاع كبير من المشاهدين خاصة أن الجزء الثانى منه حقق إيرادات تخطت الـ 100 مليون جنيه.