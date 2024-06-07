شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تسترجع ذكريات مسلسل الحشاشين: انبهرت بـ كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة شيرى عادل كواليس مسلسل الحشاشين، الذى عرض ضمن سباق دراما رمضان 2024 قائلة في تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: "المسلسل هام بصورة كبيرة وسعدت بالمشاركة فيه بشكل خاص، نظراً لأنه عمل ضخم، وبالتالى فرحت لأننى سأشارك فيه كضيف شرف وفى دور ابنة كريم عبد العزيز".

وأضافت شيرى عادل: "الدور لم يكن سهلا، فهى ابنة حسن الصباح الذى تحبه للغاية، ومن أجل ذلك تحاول إنكار أمور كثيرة حتى لا تكرهه أكثر فتنكر أنه قاتل والدتها وشقيقها".

واستكملت شيرى عادل: "انبهرت بالفنان كريم عبد العزيز، فقد كان فى أحسن حالاته التمثيلية، ومشهدى معه جسده ببراعة".

من ناحية أخرى تحضر شيرى عادل لمسلسل الوصفة السحرية، التى تدور أحداثه حول العلاقات الزوجية والمشاكل التي تواجة المقبلين على الزواج وكذلك التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج، وذلك من خلال مجموعة من السيدات الذين يقطنون داخل كومبوند سكنى، ويظهر كتاب بعنوان "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" وينتشر بين سيدات الكومبوند اللاتى يقرأن الكتاب وسط إعجاب كبير منهم ومحاولة لتنفيذ ما بداخل الكتاب وذلك في إطار اجتماعى مشوق.