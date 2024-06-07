مي القاضي: غادة عبد الرازق ممثلة قوية وصيد العقارب كان أحلى كواليس

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت الفنانة مي القاضي عن تفاصيل أدوارها في مسلسل "صيد العقارب" ومسلسل "رحيل".

وأكدت فى تصريحات تليفزيونية: في ستات كتير بتخون بس في رحيل أنا مكنتش خاينة، في رحيل هي اتظلمت جامد فقررت تاخد حقها وإنها مش هتبقى ضعيفة وهتاخد حقها غصب عن أي حد".

مي القاضي

كواليس صيد العقارب مميزة

وعن توقيت اختيارها للأدوار، قالت: صيد العقارب كان الأول وبعد رحيل"، موضحة: "الدورين كانوا مختلفين جدًا عن بعض، بحب جدًا صيد العقارب وليه حتة في قلبي لوحده وبحب كواليسه".

وتابعت: "رحيل بحب الدور لإنه كان دور في دراما تقيلة، كانت بنت شعبية وده بعيد عني شوية فبيبقى تحدي أكتر وده بيخرج من الممثل أحلى".

وكشفت مي القاضي عن سبب حبها لكواليس مسلسل صيد العقارب، قائلة: "الأجواء كانت حلوة وهي حاجة مالهاش أسباب كانت أحلى كواليس صيد العقارب"، مضيفة: "غادة عبد الرازق ممثلة قوية جدًا، وبيبقى فيه ممثلات أقوياء بس بتبقى اهتماماتهم باللبس وبالفاشون مش قد غادة عبد الرازق فأنا بحب التركيبة بتاعتها هي فيها كل حاجة".

وعن طبيعة شخصيتها، أوضحت: "لحد السنة اللي فاتت كنت خجولة الا قدام الكاميرا ده بالنسبالي المساحة اللي باخد فيها راحتي وأنا بعمل شخصية حد تاني، وحاسة إني اتغيرت".

مي القاضي

وعن سهولة العمل في الوسط الفني، أوضحت: "لا مش سهل شغلنا مش سهل خالص كل خطوة اللي بعدها أصعب دايمًا، بدايتي كانت سهلة لكن المشوار مكنش سهل، ولازم طول الوقت أشتغل على نفسي".

وتألقت الفنانة مي القاضي، في مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024.

وكانت كشفت مي القاضي مؤخرًا كواليس المسلسل قائلة: "شخصية "ولاء" فى المسلسل أقرب حاجة ليا فى شكلها ولبسها، وهادية ومبتعملش قلق، ولما بتقلب بتبقى قلبتها كارثية".

مي القاضي

وأضافت مى القاضى أن "صيد العقارب أكتر مسلسل كواليسه حلوة وكنت بحب أروحه، وفيه مود حلو، والفنانة غادة عبد الرازق لطيفة مع الناس وعاوزة كل واحد يطلع شكله حلو والناس تطلع مظبوطة".

واختتمت مى القاضى أن أصعب المشاهد هى مشاهد القتل، كنت خايفة منه وأول مرة فى حياتى أعمل مشهد قتل، الأمر كان مرعب، ومشهد النيابة أيضا كان صعب بعد التحقيق معايا عقب الواقعة، موضحة أنها برج العقرب وهى شخصية شكاكة".