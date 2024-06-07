أسماء جلال تعيش حالة انتعاش فني

ياسر رشاد - القاهرة - تعيش الفنانة أسماء جلال حالة من النشاط السينمائى حيث تعمل على تصوير فيلمين جديدين فى الوقت الحالى الأول “شمس الزناتي” مع محمد إمام وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وأحمد عبد الحميد وإخراج عمرو سلامة، والثاني “وفيها إيه يعنى” مع غادة عادل وماجد الكدوانى وميمى جمال وإخراج عمر رشدى.

كما تنتظر أسماء جلال عرض 3 أفلام أخرى هى آل شنب المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة بعد عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة العام الماضي، والفستان الأبيض الذي تشارك في بطولته مع ياسمين رئيس إضافة إلى فيلم "بضع ساعات" الذي تم الانتهاء من تصويره العام قبل الماضي وتم تأجيله حتى الآن.

تشارك الفنانة أسماء جلال فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 بفيلمين، الأول اللعب مع العيال الذى تقدم فيه البطولة النسائية أمام محمد إمام، وتجسد في أحداثه شخصية فتاة بدوية تتعرف إلى إمام وتقع في حبه.

تنتظر الفنانة أسماء جلال عرض فيلم "اللعب مع العيال" التي تقوم ببطولته النسائية أمام الفنان محمد إمام، وذلك خلال عمل مرتقب بالنسبة لكثيرين، خاصة أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

أبطال الفيلم

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

والفيلم الثاني هو ولاد رزق 3 – القاضية والذى تلعب فيه دور سيدة تدير مكان سهر وتربطها قصة حب مع عمرو يوسف.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film

وكانت تصدرت النجمة أسماء جلال، التريند على جوجل، وذلك بعد ظهورها برفقة ويجز فى عيد ميلادها.

حيث نشر مطرب الراب الشهير ويجز صور تجمعهما احتفالا بعيد ميلاد أسماء جلال على أنغام “سنة حلوة يا جميل” وذلك عبر خاصية الاستوري، وهو ما جدد شائعات ارتباطهما مرة أخرى.



من ناحية أخرى، تشارك الفنانة أسماء جلال في فيلم "آل شنب".



تجسد أسماء جلال في الفيلم شخصية "ليلى" التي تعاني من تحكم والدتها (التي تجسدها ليلى علوي) في حياتها ويموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء.

وكانت شاركت الفنانة أسماء جلال فى فيلم "الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

وكانت حرصت حرصت أسرة فيلم “آل شلبي” على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة أسماء جلال، وذلك فى لوكيشن تصوير الفيلم، حيث تواجد فى التصوير والاحتفال بعيد ميلاد أسماء النجمتان ليلى علوى ولبلبة إضافة إلى الفنان خالد سرحان، وتم إحضار التورتة.



كما انضم لأسرة الفيلم الفنانون أسماء جلال ومحمود البزاوى وحسن مالك.

وش فى وش

من ناحية أخرى، شاركت أسماء جلال مؤخرًا في فيلم "وش في وش" الذى تشارك في بطولته إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي، ويجمع الفيلم بين أسماء جلال ومحمد ممدوح وأمينة خليل بعدما تعاون الثلاثى فى مسلسل "خلى بالك من زيزى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 الماضى.



بضع ساعات فى يوم ما

وتنتظر أسماء جلال عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" خلال الفترة المقبلة، وهو سيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.