انطلاق عرض "الوصفة السحرية" الحلقة الأولى على watch it

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة، الحلقة الأولى من مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيرى عادل على منصة watch it الإلكترونية، وذلك قبل 24 ساعة من عرض المسلسل على شاشة قناة dmc.

يعرض مسلسل الوصفة السحرية يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرا، بينما يعرض على منصة watch it الإلكترونية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء.

ويشارك الفنان أحمد شاهين فى مسلسل الوصفة السحرية، بطولة شيرى عادل وعمر الشناوى.

ومن المقرر عرض المسلسل يوم 8 يونيو الجارى، على شاشة قناة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

شخصية أحمد شاهين

ويجسد أحمد شاهين خلال أحداث المسلسل شخصية عز، الذي تجمعه علاقة صداقة بالفنان عمر الشناوي خلال الأحداث العمل، ويحاول مساعدته على مصالحة زوجته عند وقوع مشاكل زوجية بينهما، كما يخوض هو الأخر رحلة محاولات فاشلة للزواج.

يعرض مسلسل “الوصفة السحرية” للفنانة لقاء سويدان يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل الساعة 8 مساء على قناة dmc ومنصة watch it حيث يعد أول أعمال الأوف سيزون على قنوات المتحدة.



من ناحية أخري، تجسد لقاء سويدان خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لاسيما وأنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار إجتماعى لايت.

قصة المسلسل

تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال المسلسل

المسلسل يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.