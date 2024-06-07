صديقات جميلة عوض يحملوها خلال تحضيرات زفافها.. دخلت عش الزوجية

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت صديقات جميلة عوض بها خلال تحضيراتها للزواج أمس وحملوها معبرين عن سعادتهم بدخولها عش الزوجية على المونتير أحمد حافظ.

جميلة عوض

وأقيم حفل الزفاف فى القلعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

جميلة عوض

واحتفل المخرج عادل عوض، بحفل زفاف ابنته الفنانة جميلة عوض داخل القلعة.

جميلة عوض من حفل زفافها

ورقص عادل عوض مع ابنته على أغنية "جميلة" للهضبة عمرو دياب، وقامت جميلة عوض بتقبيل رأسه فى نهاية الأغنية.

جميلة عوض

وحرص على حضور حفل الزفاف كل من الهضبة عمرو دياب والفنان مصطفى قمر، واللذين أحيا حفل الزفاف بتقديم بعض أغنياتهما، كما حضرت الفنانة نجلاء بدر والفنان خالد الصاوي.

جميلة عوض

شارك عدد من نجوم الفن فى حفل زفاف جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ الذي أقيم بالقلعة.

وهم أحمد حلمي ومنى زكي، حسن الرداد وإيمي سمير غانم، عمرو يوسف وكندة علوش، والمنتج أحمد السبكي وزوجته وابنه المخرج كريم السبكي.

جميلة عوض

وشارك النجم مصطفى قمر عبر حسابه الانستجرام صور وفيديوهات من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ وعلق قائلا : مبروك جميلة عوض واحمد حافظ ربنا يسعدكوا وخلي بالك عليها يااحمد دي بنت اخويا يعني بنتي وحبيبة قلبي لسة شايفها زي ماشفتها اول مرة وهي عندها سنتين ربنا يحفظكوا ومبروووك ياعدول يابو العروسة ومبروك راندة الجميلة مامة العروسة بحبكوا .

مصطفى قمر وزوجته

وأحيا النجم مصطفى قمر حفل زفافهما وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، وقدم قمر باقة من ألمع أغانية التي أشعلت حماس الحضور، ونشرت أجواء من السعادة، ومن أبرزها “السود عيونه، حبيب، منايا، لسه حبايب”، وغيرها.

مصطفى قمر وزوجته فى حفل الزفاف

معلومات عن جميلة عوض

جميلة عوض من عائلة فنية كبيرة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، ولفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

مصطفى قمر وزوجته وحسن الرداد وإيمي سمير غانم

وحققت جميلة عوض نجاحات كثيرة فى السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل تحت السيطرة، فيلم هيبتا، فيلم من 30 سنة، فيلم لف ودوران، مسلسل جريمة شغف، مسلسل لا تطفئ الشمس، فيلم سبع البرمبة، فيلم الضيف، فيلم بنات ثانوي، مسلسل إلا أنا، فيلم عروستي، ، مسلسل حرب أهلية، فيلم المحكمة.

مصطفى قمر وزوجته فى حفل الزفاف

أما المونتير الكبير أحمد حافظ استطاع أن يحقق عدة نجاحات مؤخراً فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال، فيلم كيرة والجن، مسلسل تحت الوصاية، فيلم ان شاء الله ولد، وفيلم ليلة قمر 14، فيلم العارف، فيلم فوي فوي فوي، مسلسل هجمة مرتدة، فيلم الفيل الازرق 2، ولهذا النجاح فقد تم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight، وهو نجل المهندس محمود حافظ الذى كان يعمل مديراً لأستوديوهات الأهرام كما أنه من أهم المونتيرين فى الوسط الفني.