"من شوارع القاهرة".. جانا دياب تكشف عن أول كليباتها "Escape Plan"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت جنا دياب ابنة النجم عمرو دياب عن أول كليباتها الغنائية بعنوان "Escape Plan" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت "جانا" بالكليب وهي بعدد من شوارع وأحياء القاهرة وقدمت الأغنية بالكامل باللغة الإنجليزية، واحتفلت "جانا" بطرح أول كليباتها الغنائية وعلقت: "خطة هروب الآن في كل مكان وعلى يوتيوب، أنا سعيدة للغاية بخروجه للنور".

كما وجهت الشكر للمغني والمنتج كوروس قائلة: "لم أستطع أن أفعلها بدونك، شكرًا لك كونك أفضل متعاون في العالم، أنا فخورة للغاية بهذه الأغنية، وفخورة أكثر بكل الأغاني التي تعاونا خلالها مع بعض، انها مجرد البداية وهناك المزيد قادم".

وكشفت "جانا" خلال الفترة الماضية عن تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية أعلنت خلالها بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها عمرو دياب.

يذكر أن آخر أغاني "جانا" كانت بعنوان "So Stupid" ونشرتها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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