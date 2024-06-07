بوسترات منفردة لفريق عمل "ولاد رزق 3: القاضية" استعدادًا لموسم عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الصفحة الرسمية لفيلم "ولاد رزق" على "انستجرام" عن عدد من البوسترات المنفردة لفريق عمل الفيلم استعدادًا لعرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

وتصدر الفنان أحمد عز أحد البوسترات بشخصيته "رضا"، الفنانة نسرين أمين في دور "حنان"، الفنانة أسماء جلال في دور "سمر"، الفنان محمد ممدوح في دور "رؤوف حمزاوي"، الفنان كريم قاسم في دور "رمضان"، الفنان علي صبحي في دور "كوري"، الفنان سيد رجب في دور "المعلم صقر"، إلى جانب الفنان محمد لطفي في دور "الشرنوبي".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن أمنيته في إنتاج جزء رابع من فيلم "ولاد رزق"، وكتب "تركي" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "يا ليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتأخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل أكبر، الكورة في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير أحمد عز ونجوم الفن".

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وكشف "تركي" خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض على قناة "Mbc مصر" عن مشاركة هيئة الترفيه في العملية الإنتاجية للجزء الثالث من سلسلة "ولاد رزق"، وعن دعم موسم الرياض بـ 3 مليون دولار من أجل رفع الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير، كما أكد أن الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت منها مشاركة الملاكم العالمي تايسون فيوري.

يذكر أن "تركي آل الشيخ" كشف خلال الفترة الماضية عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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