بـ "رقصة مع العرسان".. مصطفى قمر يهنئ جميلة عوض على زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان مصطفى قمر، الفنانة جميلة عوض وزوجها المونتير أحمد حافظ على حفل زفافهما الذي أقيم مساء أمس الخميس داخل القلعة وسط حضور كبير لنجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

ونشر "مصطفى" صور ومقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر بالفيديو وهو يرقص مع العروسين على أغنية "هنقول احنا لسه حبايب" وسط تفاعل المتواجدين وسعادتهم بدخول "جميلة عوض" عش الزوجية.

وقام "مصطفى قمر" بتهنئتهما قائلا: "مبروك جميلة عوض وأحمد حافظ ربنا يسعدكوا وخلي بالك عليها يا أحمد دي بنت أخويا يعني بنتي، وحبيبة قلبي لسه شايفها زي ما شفتها أول مرة وهي عندها سنتين، ربنا يحفظكوا ومبروووك يا عدول يا أبو العروسة ومبروك راندا الجميلة مامة العروسة بحبكوا".

وأحيا حفل الزفاف عدد من نجوم الغناء منهم النجم عمرو دياب، الفنان أحمد سعد وقاموا بغناء باقة من أغانيهم الشهيرة وسط تفاعل المتواجدين.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل الزفاف وتهنئة جميلة عوض وهم الفنان خالد الصاوي، الفنانة نجلاء بدر، الفنان أحمد عز، المنتج محمد السبكي، الفنان حسن الرداد، الفنانة إيمي سمير غانم، الفنان آسر ياسين، والفنانة منة شلبي.



وشارك الفنان مصطفى قمر مؤخرًا في أحياء ليلة في حب الموسيقار محمد فوزي في دار الأوبرا المصرية ضمن مشروع "100 سنة غنا" بمشاركة الفنانة نادية مصطفى والفنان علي الحجار.

اقرأ أيضا:

نيللي كريم تتعرض لانتقادات الجمهور بسبب جلسة تصوير بالقلعة