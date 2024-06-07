بعد زواج أقل من عام.. دانية شافعي تعلن طلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت المذيعة ومقدمة برامج الأطفال السعودية دانية شافعي عن انفصالها رسميًا عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" بعد قرابة 6 شهور من زواجها.

وعلقت "دانية": "لكل قصة بداية ونهاية، بعض القصص تنتهى قبل أن تبدأ، كل الأمور خيرة من الله، تم انفصالي رسميًا، والله يكتب لي كل خير".

واحتفلت "دانية الشافعي" بزفافها في شهر نوفمبر 2023، وسط حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير الذين حرصوا على التواجد وتهنئة "دانية" بزفافها.

دانية شافعي هي مذيعة وإعلامية سعودية ولدت في 20 أكتوبر 1983 في جدة، حصلت على الشهادة الثانوية بتفوق وانتقلت إلى إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة لدراسة الإعلام بالجامعة الأمريكية، انضمت للعمل بقنات "Mbc 3" منذ بداية تأسيسها نهاية عام 2004، تملك قناة على "يوتيوب" تقدم خلالها برنامج منوعات يحمل اسم "هرجة دانية" تقدم خلاله عدة أفكار ومواضيع تهم العديد من شرائح المجتمع.

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