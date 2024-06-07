طرح إعلان جديد لفيلم "أهل كهف" استعدادًا لعرضه في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أهل الكهف" عن الإعلان الرسمي لفيلم "أهل الكهف" ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "The Crew" الإعلان الجديد على "فيسبوك" ، وهي الشركة المتخصصة في المؤثرات البصرية الخاصة بالفيلم، أوضحت خلاله ملحمة تاريخية بين عدد من نجوم السينما المصرية تحت قيادة المخرج الكبير عمرو عرفة.

تدور أحداث فيلم "أهل الكهف" في إطار خيالي قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن، والفيلم مقتبس من مسرحية للأديب الراحل توفيق الحكيم ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

واحتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" باستئناف التصوير شهر مايو العام الماضي بعد توقف لمدة عامين بسبب مشاكل إنتاجية، ويواصل أبطال الفيلم على رأسهم الفنان خالد النبوي الترويج للفيلم ونشر صور ومقاطع فيديوهات من الكواليس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد البرومو

يذكر أن آخر مشاركات الفنان خالد النبوي كانت بمسلسل "إمبراطورية م" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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