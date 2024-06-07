"جالي اكتئاب وقاعدة في البيت".. انهيار أميرة هاني في برنامج قعدة ستات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة أميرة هاني ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتطرقت "أميرة" في حديثها للعديد من الموضوعات منها ابتعادها عن الساحة الفنية مؤخرًأ، وعن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، وكشفت عن العديد من الأسرار لأول مرة.

وكشفت أنها مرت بفترة اكتئاب قائلة:" جالي اكتئاب وكنت بنام ساعات طويلة وبهرب من كل حاجة بسبب تجربة حب في حياتي لم تكتمل".

وبسؤالها من قبل مروة صبري: "شايفة أميرة هاني قدامك بكل الظروف اللي مرت بيها بكل المحطات اللي عدت عليها وفترة اكتئابها وقعدتها في البيت تقولي لها ايه؟"

وردت أميرة هاني قائلة: "اقولها فوقي وارجعي لنفسك، وحشتني نفسي جدًا، وبقولها فوقي وارجعي زي ما كنتي ومفيش حاجة تكسرك في الدنيا".



يذكر أن آخر مشاركات الفنانة أميرة هاني كانت بمسلسل "عودة الأب الضال" عام 2022.

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