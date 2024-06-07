منة شلبي ومنى زكي.. 20 صورة لـ رقص نجوم الفن في زفاف جميلة عوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء على حضور حفل زفاف الفنانة جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ الذي أقيم يوم الخميس 6 يونيو بالقلعة.

وجاء بين أبرز الحضور الفنانة منة شلبي، الفنانة منى زكي، الفنانة هنا شيحة، الفنانة يسرا، الفنانة حلا شيحة، الفنان آسر ياسين، الفنان عمرو دياب، الفنان أحمد سعد، الفنان عمرو يوسف، الفنان حسن الرداد، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة نيللي كريم، المنتج أحمد السبكي.

وقام عدد كبير من هؤلاء النجوم بمشاركة الفنانة جميلة عوض فرحتها ورقصوا معها منهم الفنانة منة شلبي التي استقبلتها "جميلة" بسلام حار فور وصولها حفل الزفاف، وقامت "جميلة" بالرقص مع "منة شلبي" على أغنية "ايه اللي بيحصل ده" للمطرب حكيم.

كما ظهرت الفنانة هنا شيحة وهي تشارك "جميلة" وصلة رقص على أغنية "تعالى أدلعك" للفنان بهاء سلطان، إلى جانب النجمة يسرا التي ظهرت وهي ترقص بجانب "جميلة" وتغني أغنيتها "3 دقات"، كما ظهرت الفنانة منى زكي وهي تشارك "جميلة" إحدى الرقصات وسط سعادة غامرة من المتواجدين بدخولها "عش الزوجية".

ونشرت الفنانة لقاء سويدان مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" من كواليس حفل الزفاف، وظهر خلاله الفنان أحمد سعد وهو يشعل الحفل على أنغام أغنيته "إيه اليوم الحلو ده" وسط رقصات النجوم منهم الفنانة نجلاء بدر، والفنان كريم فهمي، وعم العروسة الفنان علاء عوض.

احتفلت الفنانة جميلة عوض بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ يوم الاثنين الماضي في حفل عائلي اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

تعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض كان بمسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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