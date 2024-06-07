شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض وأحمد مجاهد يناقشان خطة الندوات بمهرجان المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى مع رئيس لجنة الندوات الدكتور أحمد مجاهد، بحضور الفنان ياسر صادق مدير المهرجان وماجدة عبد العليم منسق عام المهرجان؛ لمناقشة خطة وبرنامج الندوات بالدورة السابعة عشرة، وحضر الاجتماع أيضا أعضاء لجنة الندوات د. عبد الكريم الحجراوى، د. داليا همام، والناقد أحمد خميس، ومقررا اللجنة : خالد الطويلة ، رشا زيدان، وسيعلن قريبا عن تفاصيل برنامج الندوات والمؤتمرات الصحفية كاملا.



اجتماع لجنة الندوات مع رئيس مهرجان المسرح المصري (4)



اجتماع لجنة الندوات مع رئيس مهرجان المسرح المصري (5)



اجتماع لجنة الندوات مع رئيس مهرجان المسرح المصري (1)



اجتماع لجنة الندوات مع رئيس مهرجان المسرح المصري (2)



اجتماع لجنة الندوات مع رئيس مهرجان المسرح المصري (3)



اجتماع لجنة الندوات مع رئيس مهرجان المسرح المصري (1)

وتتكون اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري من أجيال وتخصصات متنوعة، حيث تضم : الفنان القدير محمد رياض (رئيسا للمهرجان)، والفنان القدير ياسر صادق ( مديرا للمهرجان)، وعضوية كل من : الناقدة عبلة الرويني، الفنان نضال الشافعي، الكاتب وليد يوسف، الدكتور مدحت العدل، المخرج إسلام إمام، الناقدة علا الشافعي.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.