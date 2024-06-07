شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان تكشف رد فعل أحمد العوضى بعد ضربه بالقلم فى مسلسل حق عرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة القديرة سلوى عثمان أن مسلسل حق عرب من أفضل مسلسلاتها لأنه واقعي، مشيرة إلى أنها ليست مؤمنة بالعرافين وأن الأبراج لا تعكس الشخصيات.

وأضافت سلوى عثمان خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، أن الفنان أحمد العوضى ابن بلد وشعرت بالأمومة ناحيته، مؤكدة أنه طيب وجدع وبسيط.

وأشارت سلوى عثمان خلال اللقاء إلى أن أحمد العوضي حنين وضربته بالقلم على فجأة، وأنه "اتخض" من شدته في مسلسل حق عرب. جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع.