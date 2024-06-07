شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان: والدي كان ملتزما.. ورقصت فى بداية حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سلوى عثمان إنها التحقت بمدرسة الراعي الصالح للراهبات، وكانت تقوم بالرقص خلال الاحتفالات المدرسية، مؤكدة أن ذلك كان بداية حبها ودخولها إلى عالم الفن.

وأشارت سلوى عثمان خلال لقائها الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن والدها الفنان عثمان محمد على لم يكن صارما بل كان ملتزما، ويذهب إلى اللوكيشن مبكرا.

وأوضحت سلوى عثمان خلال اللقاء أنها تعشق سعاد حسني ونادية لطفي وفاتن حمامة، مشيرة إلى أن نادية لطفي قامت بأدوار شعبية عكس شكلها تماما. جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع.