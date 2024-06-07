شكرا لقرائتكم خبر عن كنت أخدت الترند.. سلوى عثمان تكشف طبيعة علاقتها بالزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سلوى عثمان إنها تعتز بالعمل مع الفنان عادل إمام، حيث عملت معه في فيلمين هما "الجردل والكنكة"، مصيفة: "قال لي أثناء هذا الفيلم انتي أكتر واحدة كان صوتك طالع في مشهد هتافات الانتخابات، أما الفيلم الثاني فكان رسالة إلى الوالي".

وأكدت سلوى عثمان خلال لقائها الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة، أن الفنان عادل إمام من أهم صفاته أنه ملتزم في عمله وتركيبة فنية كبيرة، مشيرة إلى أنها لم تتلق ردود فعل حقيقة على مشاهدها معه ولو كان الآن لحصدت مشاهدها الترند.

وأشارت سلوى عثمان خلال اللقاء أن الفنان يحيى الفخرانى رجل عظيم وعملت معه في الخواجة عبد القادر، وهو أقرب إلى الصالحين. جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع.