شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تعليقا على صورها مع أحمد سعد: عادية وكنت بسلم عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة حلا شيحة عن الصور التي انتشرت أمس من حفل زفاف النجمة جميلة عوض، وجمعتها مع النجم أحمد سعد، الأمر الذى اعتقده البعض عن وجود علاقة ارتباط بينهما، قائلة في تصريحات لـ"الخليج 365": "كنت بسلم عليه عادى وصورة عادية اتصورناها فى الفرح".



أحمد سعد وحلا شيحة

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، الذى أقيم أمس بالقلعة، منهم النجمة منى زكى، منة شلبي، لبلبة، إيمي سمير غانم، حلا شيحة وشقيقتها، نيللي كريم، نجلاء بدر، الفنانة شيرين، كندة علوش، شيرين رضا.

كما حضر أيضا مصطفى قمر، وأحمد سعد، أحمد فهمي، أحمد حلمي، وحسن الرداد، كريم فهمي وزوجته، عمرو يوسف، عمرو دياب، أحمد عز، وغيرهم من الفنانين.

جميلة عوض من عائلة فنية كبيرة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، ولفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

وحققت جميلة عوض نجاحات كثيرة فى السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل تحت السيطرة، فيلم هيبتا، فيلم من 30 سنة، فيلم لف ودوران، مسلسل جريمة شغف، مسلسل لا تطفئ الشمس، فيلم سبع البرمبة، فيلم الضيف، فيلم بنات ثانوي، مسلسل إلا أنا، فيلم عروستي، مسلسل حرب أهلية، فيلم المحكمة.